Bilhetes para ônibus exclusivos no Carnaval já estão à venda

Foto: Reprodução

Os bilhetes para os ônibus exclusivos que levarão os foliões até o circuito Barra-Ondina, no Carnaval 2020, já estão à venda. Os tíquetes do Expresso Salvador estão disponíveis em três balcões: no Salvador Shopping (Piso L1 – próximo à BMart); Salvador Norte Shopping (Piso L3- expansão cinema); e Shopping Paralela (L1 central).

O Expresso Salvador é um serviço oferecido através da Secretaria Municipal de Mobilidade (Semob), que disponibiliza linhas de ônibus exclusivas para os circuitos da folia. Cada cartão custa R$ 5 e pode ser recarregado e compartilhado com outras pessoas - além disso, pode ser abastecido com trechos (ida/volta) no valor de R$ 12 cada.

Ao todo, 90 ônibus exclusivos estarão à disposição dos foliões entre os dias 20 e 25 de fevereiro, das 13h às 6h. As linhas sairão do Salvador Shopping, Salvador Norte Shopping e Shopping Paralela com destino ao circuito Dodô (Barra-Ondina).

No seu sétimo ano em operação, o serviço espera transportar mais de 90 mil foliões este ano.

“Quem fizer o uso desse sistema especial de transporte terá segurança e conforto, já que 80% da frota terá ar-condicionado, além de poder contar com o estacionamento dos veículos nos próprios estabelecimentos comerciais sem custo adicional. É importante destacar que esse tipo de serviço contribui para a melhoria da mobilidade na cidade, tanto que nosso tema este ano é ‘-1 carro na rua’, para incentivar a substituição do carro pelo ônibus", explica o secretário da Semob, Fábio Mota.

Informações

Quem quiser informações sobre as operações de trânsito e transporte montados para o Carnaval também pode buscar orientação no posto de venda do Expresso do Shopping Salvador. No local, também será feita a entrega das credenciais de trânsito livre, mediante cadastro no site mobilidadenocarnaval.salvador.ba.gov.br

Os interessados em saber mais sobre o serviço podem entrar em contato através do Instagram @expressosalvador, pelo site www.expressosalvador.com.br ou no WhatsApp (71) 99387-3662.



Detalhamento de todas as linhas

Salvador Shopping – Ondina

Salvador Shopping – Barra (parada Victória Center)

Salvador Norte Shopping – Barra (parada Victória Center)

Salvador Norte Shopping – Garibaldi

Shopping Paralela – Barra (retorno também pela Garibaldi)