Bilionário emprestou casa para Harry e Megan após príncipe ser 'cortado financeiramente'

A entrevista do príncipe Harry e de sua esposa, Meghan Markle, responderam muitas das bombásticas dúvidas em relação à vida do casal dentro da família real britânica, no entanto, a conversa com Oprah Winfrey também rendeu outros questionamentos.

Um deles é sobre a figura de Tyler Perry, bilionário do ramo do entretenimento que ofereceu casa e segurança particular para o ex-casal real quando se mudaram do Canadá para o sul da Califórnia, já que Harry foi "cortado financeiramente" pela família no início de 2020.

Perry tem 51 anos e é cineasta, comediante, ator, produtor e roteirista. Seus filmes e programas de televisão o tornaram conhecido nos Estados Unidos, especialmente entre a comunidade negra. Seu principal sucesso é a franqua de filmes Madea, a qual escreveu, produziu, dirigiu e estrelou.

Tyler Perry. (Foto: AFP)

De acordo com a revista Forbes, Tyler Perry se tornou bilionário no ano passado, com a fortuna estimada em exatos US$ 1 bilhão. "Precisávamos de uma casa e ele [Tyler Perry] também ofereceu sua segurança, o que nos deu espaço para respirar e tentar descobrir o que íamos fazer", afirmou Meghan.

Atualmente, Markle e Harry firmamram contratos com o Spotify e o Netflix para fazerem shows e podcasts, e conseguiram sair da mansão emprestada por Perry, comprando uma casa na cidade de Montecito, na própria Califórnia.