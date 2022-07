Bingo com 101 ganhadores tinha cartelas erradas e confusão agita cidade

A sorte no jogo se transformou em uma confusão quando 101 pessoas ganharam juntas um prêmio de bingo. O caso aconteceu em uma praça de Iparana, na cidade de Caucaia, situada na Região Metropolitana de Fortaleza (RMF), na noite do último sábado, 2. O valor R$ 1 mil será dividido para cada um dos vencedores, que devem receber R$ 9,90.



Osmar Saldanha, empresário e um dos ganhadores do bingo, compartilhou imagens nas redes sociais do momento em que a pedra 49 é anunciada. Rapidamente, forma-se uma fila com os premiados para conferir todos os cartões. “Já participei de vários bingos, o único que ganhei foi esse e quando ganho ainda tenho que dividir com 101 pessoas”, afirmou o rapaz.

Dono de uma oficina de motos próximo ao local onde o bingo ocorreu, Osmar comprou três cartelas por R$ 20. O prêmio total era de R$ 2 mil em dinheiro, divididos em R$ 1 mil para a primeira batida com a cartela cheia, R$ 400 para a segunda batida, R$ 300 na terceira batida e R$ 150 nas duas quinas.

Cartela do bingo com números iguais (Foto: Redes Sociais)

Os participantes foram surpreendidos pelos 101 ganhadores simultâneos, que irão dividir o prêmio de R$ 1 mil. Segundo o empresário, o valor ficou em R$ 9,90 para cada vencedor, que está sendo enviado pelo organizador do bingo.

A situação só ocorreu porque a impressão das cartelas ocorreu uma falha na gráfica, ocasionando em 500 papéis com a numeração '49', gerando uma confusão na cidade com o resultado. O bingo ocorre há dois anos e esta foi a primeira vez que 101 pessoas ganharam de vez.

Uma nova edição do “Bingão da Praça” já está marcada para acontecer no próximo dia 6 de agosto. Osmar conta ainda que não só irá participar, como será um dos patrocinadores do sorteio.