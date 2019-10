Biscoiteiro! Justin Bieber condiciona álbum a curtidas no Instagram

O cantor Justin Bieber prometeu um novo álbum em menos de dois meses, antes do Natal de 2019, caso uma postagem feita em seu Instagram chegue a 20 milhões de likes.



"Se essa postagem chegar a 20 milhões de curtidas, Justin Bieber irá lançar um álbum antes do Natal", informa o texto na imagem compartilhada pelo cantor na noite do último domingo (27), sem mencionar uma data limite para que o feito seja alcançado.

"Compartilhem, curtam, postem em seus stories. Preciso ver a demanda. Estou quase pronto, mas seu apoio vai fazer com que eu ande mais rápido", escreveu Justin Bieber na legenda.

Desde 17 de julho o Instagram deixou de exibir a quantidade de likes feitas em cada foto, deixando o número restrito ao usuário que a postou. Porém, ainda é possível conferir o número de curtidas.



Até a publicação desta reportagem, haviam 7.559.961 curtidas feitas em pouco mais de 18 horas na postagem. Confira abaixo a imagem publicada por Justin Bieber em seu Instagram: