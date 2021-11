Bispo fala na expectativa de Lavagem do Bonfim com fiéis: 'Esperamos em Deus que sim'

A realização da Lavagem do Bonfim do ano que vem com presença de fiéis ainda é incerta, mas a expectativa é positiva, afirmou nesta segunda-feira (8) o bispo Dom Dourival Souza Barreto Junior, que representou o arcebispo de Salvador e primaz do Brasil, Cardeal Dom Sergio da Rocha em uma cerimônia hoje de entrega de uma igreja restaurada na Saúde.

O bispo destacou que a decisão sobre como será a celebração será feita, como sempre, em parceria com as autoridades, respeitando o momento da pandemia. "Estamos sempre em comunhão com a prefeitura de Salvador com o governo da Bahia. Essa nossa tratativa, sempre com as autoridades sanitárias, e por isso que esperamos os decretos, as orientações, para poder a gente também organizar nossas festas, especialmente a do Bonfim, a da Nossa Senhora da Conceição da Praia. Esperamos as orientações dadas para podermos também orientarmos como serão realizadas essas celebrações", disse.

A realização dos eventos também servirá para agradecer pela chegada da vacina, diz. "Se consideramos o momento atual, vamos ter mais essas celebrações com maior número de pessoas. Acredito que se a situação da pandemia for a mesma nesse momento, esperamos em Deus que sim, que possamos ter celebrações com participação dos fiéis. Assim podemos louvar a Deus e agradecer pelas conquistas, pela vacina, número de pessoas que se vacinaram".

Um dos templos religiosos mais antigos da Bahia, a Igreja Nossa Senhora da Saúde e Glória, na Saúde, foi completamente restaurada e foi entregue nesta manhã, em cerimônia que contou ainda com as presenças do prefeito Bruno Reis e do superintendente do Iphan na Bahia.

Lavagem sem fiéis

Colina Sagrada vazia. Imagem do Senhor do Bonfim saindo da Igreja da Vitória. O ano de 2021 entrará para a história como aquele em que a Lavagem do Bonfim, uma das festas religiosas mais importantes do país, teve a programação totalmente modificada, após mais de dois séculos de realização.

Por causa da pandemia do coronavírus, fiéis não puderam fazer a tradicional caminhada que sai da Igreja da Conceição da Praia, no Comércio, até a Basílica do Senhor do Bonfim. Algumas pessoas acompanharam a passagem da imagem peregrina do santo, que percorreu as ruas de Salvador.