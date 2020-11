Black Friday: concessionárias participam da data e garantem condições especiais para compra de veículos

Se engana quem pensa que a Black Friday é uma oportunidade apenas para quem vai trocar de celular ou comprar um computador novo. Apesar dos eletrônicos serem os produtos mais procurados na data, até as concessionárias entram no jogo e tem carro saindo com desconto, taxas de juros reduzidas, e até parcelamento para pagar só em 2022. Tem concessionária que ainda vai aceitar o veículo usado como entrada, pagando até 100% da tabela Fipe.

Se os benefícios chamam atenção, a data especial de compras, marcada para acontecer nesta sexta-feira (27) vem colada com a primeira parcela do 13º, que deve ser paga na próxima segunda-feira (30). Com a renda extra chegando teve gente esperando o momento ideal para poder realizar o sonho do carro novo. Para ajudar, além de reunir as principais ofertas das concessionárias de Salvador, o CORREIO conversou com uma educadora financeira para entender quais são os cuidados necessários na hora de decidir por aproveitar promoções como essa.

O medo de tomar uma decisão precipitada foi justamente o que fez a funcionária pública Natália Silva, 32 anos, mudar de ideia algumas vezes desde que decidiu trocar de carro. “Desde o início do ano, antes da pandemia, eu já queria trocar o carro, mas tava em dúvida do modelo, e resolvi esperar. Com a pandemia e o ano delicado que tivemos os preços mudaram muito e só agora, no final do ano eu voltei a pensar no assunto. Decidi por um HB20 e resolvi esperar para ver se encontrava alguma promoção”, comenta.

A espera de Natália pode ter valido a pena. É que justamente o modelo que ela escolheu é a principal oferta da concessionária Hyundai, localizada na Paralela. O modelo base do HB20 vai ganhar um abatimento de 3 mil reais no preço e sair de R$ 50.990 para R$ 47.990, já emplacado. O valor, no entanto, vale apenas para essa sexta-feira. A loja ainda pode pagar 100% da tabela FIPE na avaliação do carro usado. “Essa semana o movimento já foi um pouco melhor, os clientes já estão procurando e amanhã (sexta-feira) a gente espera que dobre essa melhora”, acredita o gerente de vendas Gleidemilton Campos. Segundo ele, o movimento na semana da promoção já aumentou em 20% em comparação com as semanas anteriores e a expectativa e que esse aumento chegue a 40% no final da sexta-feira.

Medidas como os descontos, utilização de até 100% da Fipe, emplacamento e IPVA grátis, além de mudança nas taxas de juros. já impactaram positivamente inclusive as vendas das concessionárias que decidiram antecipar as promoções e estendê-las por mais do que apenas a sexta. “Nesse mês, já estou vendendo mais do que eu vendia antes da pandemia. As ofertas estão fazendo o movimento de procura crescer muito”, conta a gerente de vendas Tatiana Barros, da concessionária Eurovia Nissan. A gerente da concessionária Caoa Cherry Paralela, Paula Cardoso, comemora o aumento das vendas. "O movimento já cresceu, demais. Estamos abafados, a loja está lotada, graças a Deus! Estamos vendendo bem", avalia.

“Fizemos uma divulgação antecipada e desde o sábado as ofertas já estão valendo e já estamos sentimos a diferença no movimento”, conta o gerente de vendas da Citroen Gaulesa, Augusto Sales. Por lá, é possível comprar o veículo da linha C4 Cactus dando uma entrada pelo menos 60% do valor e começar a pagar as parcelas do restante apenas em 2022. A loja também oferece R$ 1.000 de bônus para equipar o carro com acessórios. “Essa parcela lá na frente está atraindo muito, até em função da incerteza econômica do momento, ter essa tranquilidade de um ano sem pagar está fazendo a diferença”, comenta o gerente, que segue com as ofertas até o dia 30, e espera um incremento de 20% nas vendas por conta das promoções.

Cuidados

Com tantas condições especiais sendo oferecidas é preciso cuidado na hora de investir. O empresário Felipe Pedreira, 29 anos, por exemplo, diz que fica receoso com o período de promoções. “Os preços tem mudado muito, e meses antes da Black Friday teve muita alteração fico sem saber direito o que é promoção de verdade, o que vale a pena”, diz ele que deseja trocar o carro, mas ainda não sabe se conseguirá um veículo novo ou se partirá para um usado. “Tudo vai depender dessas ofertas mesmo”, comenta

A educadora financeira comportamental Meire Cardeal explica o que considerar na hora de decidir por essa ou aquela oferta de veículo.”A primeira coisa é verificar se o custo de manutenção e a parcela, caso necessite financiar parte ou todo, cabem no orçamento mensal. O investimento em um carro não se restringe apenas ao valor de aquisição, mas, também, no custo com combustível, seguro, transferência, emplacamento, manutenção e eventuais demandas que costumam ocorrer”, diz a especialista.



Meire destaca que, para não ir pela emoção das ofertas é preciso pensar com cuidado. “É preciso verificar a real necessidade de utilização do veículo. Embora ainda não tenhamos um sistema de transporte ideal, estamos caminhando para uma nova consciência em relação ao custo versus benefício dos nossos investimentos e, isso, somado às opções na utilização de serviços de transporte por aplicativos são aspectos a considerar. Vale muito fazer essa conta”, destaca;

A educadora ainda chama atenção para alguns cuidados necessários na hora de analisar as ofertas. “Não se deixar influenciar por essa promoção, lembre-se que ela ocorre anualmente e os feirões de veículos mais de uma vez ao ano. Outra coisa é checar o real valor do desconto e se não vale mais esperar os primeiros meses de 2021, quando os veículos de fabricação do ano anterior costumam ter seus preços rebaixados”, comenta.

Sobre o uso do 13º para a compra do veículo, Meire faz um último alerta. “É preciso saber da importância de se ter uma reserva de emergência que signifique em torno de seis meses de manutenção do padrão de vida, assim, caso ainda não tenha, bom repensar esse investimento e construir a sua reserva para os imprevistos”, ensina. O alerta, segundo ela, está mais intenso esse ano. “Ainda estamos vivendo um momento de indefinição da economia por conta da pandemia e há dados indicando um primeiro semestre difícil em 2021. Adquirir um bem que trará mais despesa precisa ser avaliado com bastante cautela nesse momento”, finaliza.

Veja as principais ofertas

Honda: 120 dias de prazo para o pagamento da 1ª parcela.

120 dias de prazo para o pagamento da 1ª parcela. Toyota Guebor: Taxas a partir de 0,84% ao mês no Corolla híbrido. Taxa de 0% ao mês no Yars Sedan (70% de entrada).

Taxas a partir de 0,84% ao mês no Corolla híbrido. Taxa de 0% ao mês no Yars Sedan (70% de entrada). Citröen Gaulesa: Linha C4 Cactus com entrada de 60% do valor, o restante poderá ser parcelado com primeira parcela apenas para 2022. Utilização de até 100% da tabela Fipe na avaliação do usado e R$ 1 mil de bônus para equipar o veículo com acessório.

Linha C4 Cactus com entrada de 60% do valor, o restante poderá ser parcelado com primeira parcela apenas para 2022. Utilização de até 100% da tabela Fipe na avaliação do usado e R$ 1 mil de bônus para equipar o veículo com acessório. Hyundai: HB20 Sense por R$ 47.990 emplacado. Utilização de até 100% da Fipe no u- sado. Valor válido apenas hoje.

HB20 Sense por R$ 47.990 emplacado. Utilização de até 100% da Fipe no u- sado. Valor válido apenas hoje. Jaguar Land Rover Way: Jaguar I-Pace (carro elétrico), com oferta única. Desconto de R$ 60 mil e carregador elétrico de cortesia. De R$ 523.900 por R$ 499 mil.

Jaguar I-Pace (carro elétrico), com oferta única. Desconto de R$ 60 mil e carregador elétrico de cortesia. De R$ 523.900 por R$ 499 mil. Eurovia Nissan: IPVA 2021 grátis, emplacamento incluso, pagamento de até 100% da Fipe no usado.

IPVA 2021 grátis, emplacamento incluso, pagamento de até 100% da Fipe no usado. Caoa Chery: Linha 0km com taxa 0% ou preço de tabela Fipe no veículo usado, na troca. A oferta inclui ainda Seguro Total a preços especiais para toda a linha.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro.