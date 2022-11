Black Friday: Consumidores em Salvador poderão ganhar recompensas por reciclagem

A empresa so+ma criou uma campanha para o período de Black Friday. Nela, o consumidor que levar embalagens de compras para as Casas Amarelas ganha descontos com consultoras da Natura, vouchers de descontos no Ifood, um produto de consumo, e quatro recompensas digitais como o acesso a 3.200 cursos de formação profissional da EduK. A campanha dura de 21 a 26 de novembro.



Além disso, durante esta semana a ESG Tech como forma de incentivar a reciclagem, reduzirá pela metade a quantidade de pontos para essas recompensas. Por exemplo, normalmente, para se conseguir um detergente, a pessoa deve levar seus recicláveis e ir somando até 243 pontos. Nesta semana especial, apenas com 122 pontos já é possível trocar pelo produto.



Todas as unidades da so+ma em Salvador, Camaçari, Curitiba e Goiânia participarão da iniciativa. “Queremos aproveitar um período de alta no consumo para provocar as pessoas a reciclar mais, conectando o ato da compra, com a importância da reciclagem”, enfatiza Claudia Pires, CEO da so+ma.



Quem participar também pode incentivar outras pessoas a aderirem ao movimento nas redes sociais usando a hashtag #suaatitudenuncavaleutanto e #somavantagens. A so+ma nesta e na próxima semana, fará importantes conteúdos sobre a importância do "comprar e reciclar", chamando a atenção para que as pessoas reparem na quantidade de embalagens compradas pelo consumidor que podem ser reutilizadas ou recicladas.

Além da campanha #suaatitudenuncavaleutanto, a so+ma continua até o dia 26 de novembro a campanha “Torcida so+ma pelo Brasil”, onde o participante pode indicar seis amigos para fazer o cadastro. A pessoa que indicar ganhará uma pack com seis Heineken para comemorar com os amigos.

Veja onde comprar casas

Assaí Mussurunga

Rua Professor Plínio Garcez de Sena, 1240

BIG Bompreço Iguatemi

Avenida Antônio Carlos Magalhães, 3650

Imbuí

Praça de Imbuí - Avenida Jorge Amado

Paripe

Prefeitura Bairro Subúrbio e Ilhas

Rua Pará, 15

Periperi

Praça da Revolução, s/n

Ribeira

Largo do Papagaio

Stella Maris

Praça de Stella Maris, Alameda Praia de Guaratuba, s/n