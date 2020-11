Black Friday dos vinhos: ofertas e dicas para boas compras

Aqui no Brasil, Black Friday no segmento de vinhos se desdobra em mil tipos de promoções. Vira Red Friday, Black Wine e chega a durar até um mês inteiro. Apesar das desconfianças que muitos de nós criamos com esta ação importada dos EUA, é possível encontrar boas ofertas em lojas e adegas.

Para fazer boas compras e não cair na famigerada black fraude, é interessante afinar o olhar. Espumantes jovens (principalmente os elaborados pelo método Charmat e os moscatéis); bem como rosés, brancos e tintos frescos, sem estágio em carvalho, não são feitos para guarda. De maneira geral, eu pensaria duas vezes antes de adquirir um vinho com essa proposta e safra anterior a 2016.

Os problemas possíveis são oxidação ou degradação por incidência de luz. Com garrafas transparentes, o problema é visível: brancos, por exemplo, perdem a coloração amarelo-palha ou amarelo-esverdeado, ganhando tons de dourado mais escuro. Os rosés ficam mais alaranjados.

É preciso dizer que são poucas as exceções. Há brancos e tintos sem madeira bem feitos, com boa seleção de bagas, excelente estrutura de acidez e álcool e que conseguem evoluir em garrafa.

Mas até mesmo as bebidas jovens mais resistentes sucumbem ao armazenamento descuidado, expostas principalmente ao calor excessivo e à claridade. Vinhos jovens por natureza, mas mantidos em adegas com temperatura controlada, encaram melhor o passar dos anos. Como não é possível averiguar a qualidade em compras online, melhor considerar a colheita com mais cuidado.

Minha dica para compras mais seguras: procure na internet ou no próprio e-commerce pela ficha técnica do vinho. Aí você vai saber se a proposta é jovem, de consumo imediato; ou se o rótulo possui potencial de guarda.

Falando em guarda, a Black Friday pode ser a oportunidade ideal para investir em um tinto para envelhecimento. Aposte em casas, empórios e adegas que garantam boas práticas na estocagem. Desconfie, no entanto, de descontos excessivos. Chegou a 80%? Pode ser que a loja esteja maquiando o preço anterior ou querendo se livrar de vinhos degradados.

Uma boa sugestão é recorrer aos mecanismos de busca, como Google e Bing, para fazer uma pesquisa rápida sobre a média de preço cobrada por aquela garrafa.

Caso você esteja em loja física e possa averiguar melhor as condições do produto, preste atenção em possíveis avarias. Não compre se perceber etiquetas manchadas ou rolhas estufadas. Vinhos sem cápsula somente os de proposta mais natureba. Caso sua garrafa comprada online chegue nessas condições (e você não tenha sido avisado), aproveite seus direitos de consumidor e solicite troca ou reembolso. Você tem um prazo de sete dias, contados a partir do recebimento do produto, para se arrepender da compra.

Ao comprar online, não esqueça de considerar o frete – que, na Bahia é, no mínimo, R$ 40 a partir dos grandes e-commerces. Há lojas que praticam frete grátis em compras a partir de R$ 99, então vale a pena selecionar uma quantidade maior de rótulos para aproveitar o benefício.

E-COMMERCE:

DAGIRAFA.COM.BR

O e-commerce especializado em vinhos chilenos elaborados em escala humana oferece descontos em kits, como o Pack Premium Wines (R$ 1.168 R$ 799). Também ao longo deste mês, o curso Master Level 1 dos Vinhos do Novo Chile está com 50% de desconto (de R$ 190 por R$ 95). Para compra por unidade, é possível usar o cupom DAGIRAFA15 e garantir 15% OFF.

DECANTER.COM.BR

O e-commerce nacional destaca descontos em dois rótulos: O espumante Arunda Talento Rosé Brut, de R$ 405,60 por R$ 162,24 (60% OFF) e o Villa Russiz Graf De La Tour Merlot 2011, de R$ 633,60 por R$ 316,80.

TOTALVINHOS.COM.BR

O e-commerce realiza uma Black November com preços especiais em vinhos pontuados, lançamentos e outros rótulos. Destaque para o Quinta de Pinhancos Colheita 2016, com com 56% de desconto.

WORLDWINE.COM.BR

Até 30/11, a distribuidora oferece em seu site kits Leve 3 Pague 2. Uma excelente oferta é o combo com 3 rótulos Fasano Chianti Classico DOCG, de R$ 666 por R$ 444.

SALVADOR:

AB WINES

A loja (Av. Miguel Navarro Y Cañizares, 160, Pituba) está com preços maravilhosos na linha Domaine Horgelus. O Côtes de Gascogne Sauvignon/Gros-Manseng 2017 caiu de R$ 118 para R$ 95; o Côtes de Gascogne Rosé 2018 saiu de R$ 119 para o mesmo preço do branco e o Côtes de Gascogne Merlot/Tannat 2017, de R$ 123,00 por R$ 98. As condições são válidas até 27/11.

DECANTER SALVADOR

A loja (R. Alexandre Herculano, 18, Pituba) está apostando em descontos de até 50% nesta Black Friday. Entre os rótulos bem especiais pela metade do preço, estão o Château Noaillac 2012 (R$ 153), Barolo 2015 (R$ 668) e o Riesling Spätlese Piesporter Goldtröpfchen 2010 (R$ 220). O Espumante Hermann Bossa nº 1 está com 40% OFF, a R$ 30. Imperdível!

GRAND CRU

Na Grand Week da loja (Bahia Marina ou Shopping Barra), o conceito é "quanto mais você leva, mais você ganha". Ou seja: Na compra de 3, você leva 4 rótulos. Comprando 4, você leva 6. E comprando 5, você garante 8. Entre os rótulos da ação, estão o Leyda Pinot Noir Reserva 2019, Errazuriz Max Reserva Cabernet Sauvignon 2018, Niepoort Conversa Branco 2018 e o Zuccardi Q Malbec 2018. A ação segue até 30/11.

SALVADOR WINES

O e-commerce regional está ofertando descontos progressivos para compras em volume até 27/11. Adquirindo de 01 a 03 vinhos e/ou espumantes, o abatimento é de 20% no valor final. Comprando de 04 a 05 rótulos, o cliente ganha 25% de desconto. A partir de 06 garrafas, 30% OFF. A empresa pratica frete grátis para Salvador e os pedidos pode ser feitos pelo endereço instagram.com/winespanholo

WINE SPANHOLO

Até 70% OFF. Essa é a aposta da empresa, conhecida pelos seus rodízios e clubes de vinho, para o período da Black Friday. Destaque para o Valdorella Rosé (de R$ 90 por R$ 53,90) e o Copernico Amarone della Valpolicella Classico (de R$ 890 por R$ 267). A empresa possui frete grátis para Salvador, Lauro de Freitas e Linha Verde (até Guarajuba). Para fazer seu pedido, acesse instagram.com/winespanholo ou WhatsApp (11) 9 5407-9975.

SALA DE VINHOS

A empresa está aplicado descontos de até 20% em rótulos importados selecionados. Endereço: Av. Jequitaia, 1669, Comércio.

BACO VINHOS

O e-commerce regional garante descontos de até 15%. Para mais informações, fale com o WhatsApp (71) 99698-3544.

JUAZEIRO:

EMPÓRIO DO VINHO

A adega conta com descontos de 15 a 20% em vinhos e espuMantes, e cachaças com até 30% de desconto. Endereço: Rua do Paraíso, 118, bairro Santo Antônio. WhatsApp: (74) 9 8801-3767

SENHOR DO BONFIM:

BOM VINHO

A loja aposta em excelentes descontos nos vinhos da Miolo. O Single Vineyard Syrah está por R$ 59,90; o Syrah Colheita de Inverno pode ser adquirido por $ 44,90 e o Merlot Terroir, de R$ 180 por R$ 162.

ARRAIAL D’AJUDA:

BOUTIQUE DOS VINHOS

Entre os vinhos com preços especiais, estão os espanhóis Tarimã (orgânico, de R$ 129 por R$ 80) e Iselén Rosé (R$ 38,00); e o argentino Bodegas Reservadas Cabernet Sauvignon 2018, de R$ 45 por R$ 35. As condições seguem até 27/11. Endereço: Rua Manoel Alves dos Santos, nº 5, Centro.