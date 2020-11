Black Friday pede cuidados com segurança na internet; veja dicas de segurança

A Black Friday está chegando (será na sexta-feira, 27) e o volume de compras e, consequentemente, de dados vai aumentar bastante na internet. Segundo estudo realizado pela agência TracyLocke Brasil, em parceria com a Behup, cerca de 83% dos brasileiros vão comprar em lojas online este ano. Para quem usa a rede para cometer crimes é também uma oportunidade de querer se aproveitar da falta de cuidado de usuários para lesá-los.

Os pesquisadores de segurança da Kaspersky, empresa internacional de cibersegurança, observaram um crescimento de 9% nas atividades fraudulentas no período que antecede a Black Friday. Entre 29/10 a 18/11, foram detectados 196 ataques de phishing por minuto na América Latina – esta é a tática mais usada para roubar credenciais (logins e senhas) e clonar cartões de crédito.

Assim, é bom ficarmos atentos nas dicas de cibersegurança para não termos dor de cabeça.

Empresas como Kaspersky, Cipher e NetSecurity apresentaram dicas para quem não quer vacilar na Black Friday:

Nas compras via celular, sempre faça o download de aplicativos nas lojas ou sites oficiais das marcas. Esteja ciente de quais informações ou permissões estão sendo solicitadas antes de instalar um aplicativo. Evite fazer o download de lojas de terceiros. Para compras online, utilize o cartão virtual - Como o código de segurança atualiza a cada compra, o cartão virtual se torna alternativa mais segura para os usuários.

Telegram, WhatsApp, Facebook, Twitter e Instagram são canais usados pelos cibercriminosos para coletar dados ou mesmo roubar senhas. Tente entrar no site da empresa que supostamente enviou a mensagem sem clicar no link que mandaram e verificar se aquela promoção ou produto realmente existe. Desconfie se houver excesso de informações pessoais pedidas - Alguns sites e empresas que utilizam dados pessoais para criar uma base de roubo de informação. Desconfie do excesso de dados solicitados, tais como dados bancários e informações adicionais de cartão de crédito. Normalmente são solicitados: nome, CPF e endereço de entrega.

