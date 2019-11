Black Friday: Shoppings abrem mais cedo em Salvador, confira

Quem quiser aproveitar as ofertas da Black Friday terá mais tempo: shoppings abrirão mais cedo na sexta-feira (29). Para os shopping centers da Bahia, a expectativa é de que haja um crescimento de 10% a 12% nas vendas.

Segundo o coordenador regional para o estado da Bahia da Associação Brasileira de Shopping Centers (Abrasce), Edson Piaggio, as compras em lojas físicas estão crescendo, em especial nos setores de vestuário e calçados.

Confira ofertas: Shoppings baianos e e-commerce na expectativa pela Black Friday

A maior parte dos clientes aproveitam a promoção para adquirir produtos pessoais. “O ticket da Black Friday é maior que o do Natal porque as pessoas compram produtos mais caros, como eletroeletrônicos. Mas o mix de produtos se amplia cada vez mais”, afirma Piaggio.

Funcionamento dos shoppings na sexta (29):

Shopping Barra - Das 8h às 23h

Shopping Cajazeiras - Das 9h às 21h

Salvador Norte Shopping - Das 8h às 23h

Salvador Shopping - Das 8h às 23h

Shopping Itaigara - Das 9h às 21h

Shopping Paseo Itaigara - Das 9h às 21h

Shopping Center Lapa - Das 7h às 21h

Shopping Paralela - Das 6h à meia-noite

Shopping Bela Vista - Lojas âncora, das 7h à meia-noite; e Lojas Americanas, 24h

Shopping da Bahia - Americanas, Casas Bahia, Magazine Luiza, Pão de Açúcar (às 6h); âncoras e megalojas (às 7h); demais lojas (às 8h)

Shopping Piedade - Das 7h às 21h

Outlet Premium Salvador - Das 8h às 22h

Boulevard Shopping Camaçari - Americanas (das 7h às 23h), lojas C&A, Le Biscuit, Nagem, Riachuelo e Renner (das 8h às 22h).

