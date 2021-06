Blitz da PM terá lista de carros roubados atualizada em tempo real

A Polícia Militar (PM) lançou nesta terça-feira (29), a operação Blitz Protege Salvador, que vai realizar abordagens preventivas nas principais vias de trânsito da capital baiana. A proposta é que os policiais empregados terão acompanhamento em tempo real de uma relação dos veículos furtados e roubados nas últimas 48 horas, para dessa forma atuar com mais agilidade.

Em nota, a PM informou que a operação Blitz Protege Salvador compreende a atuação conjunta das unidades operacionais que atendem a todos os bairros da cidade. A ação compreende a atuação estratégica de policiais empregados em regime extraordinário com o foco na redução dos índices de roubos a pessoas, veículos e ônibus, além da redução do número de homicídios. Com foco em estratégias e resultados mais céleres, a Blitz Protege Salvador é uma iniciativa da Polícia Militar da Bahia, por meio do Comando de Operações Policiais Militares (COPPM).