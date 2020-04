Blitze com 100 mil testes para detectar coronavírus serão iniciadas na segunda (13)

As blitze montadas para aplicação de testes rápidos para detecção do novo coronavírus serão retomadas em Salvador nesta segunda-feira (13), em diversos bairros da capital.

Na retomada da ação, 100 mil novos testes serão aplicados em motoristas que estiverem passando pelos locais. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, as blitze devem ocorrer de segunda a sexta, das 8h às 12h e das 14h às, sempre em diferentes pontos da cidade.

Durante a ação, técnicos da SMS medirão a temperatura das pessoas dentro dos carros. Quem apresentar quadro febril - acima de 37,8 ºC - e sintomas compatíveis com a doença por mais de sete dias, será convidado a fazer a testagem.

O exame possui 80% de confiabilidade e o resultado é encaminhado ao próprio paciente, por mensagem de texto, pelo celular. Caso o resultado seja positivo, a pessoa é orientada a iniciar o isolamento domiciliar e a Secretaria de Saúde entra em contato para dar mais orientações.

Os primeiros testes já começaram a ser aplicados nesta semana, em blitze na Pituba e na 1ª Rótula de Paripe, no Subúrbio Ferroviário. No primeiro dia, 124 pessoas foram abordadas e uma mulher de 31 anos, residente do Horto Florestal, testou positivo para covid-19.

De acordo com a análise laboratorial, ela já se enquadra no perfil sorológico de cura da doença e apresentou apenas sintomas gripais. Ou seja, ela está curada e não tem mais a capacidade de transmitir a doença para outras pessoas. O balanço da blitz feira em Paripe não foi divulgado.