Bloco As Muquiranas entrega fantasias neste sábado (15)

O bloco As Muquiranas, que completa 55 anos de desfile neste ano, inicia as entregas das fantasias para a folia de 2020 neste sábado (15). Os foliões podem retirar os kits até a quinta-feira de Carnaval (19), entre às 9h e 20h, no Clube Fantoches, no bairro Dois de Julho, em Salvador.

O bloco As Muquiranas desfila no sábado (22), segunda-feira (24) e terça-feira (25) de Carnaval. As atrações são as bandas Parangolé e Psirico e o cantor Léo Santana, respectivamente. Neste ano, o tema do bloco é “As Muquiranas no País das Maravilhas”, em referência a obra infantil Alice no País das Maravilhas, do britânico Lewis Carroll.

Confira a programação:

Sábado (22/02)

Atração: Parangolé

Circuito: Campo Grande/Avenida

Concentração: 14h

Segunda (24/02)

Atração: Psirico

Circuito: Campo Grande/Avenida

Concentração: 14h

Terça (25/02)

Atração: Léo Santana

Circuito: Barra/Ondina

Concentração: 16h

O CORREIO Folia tem o patrocínio do Hapvida, Sotero Ambiental e apoio do Salvador Bahia Airports e Claro.