Bloco de Carnaval e festas irregulares são encerrados pela PM no domingo (27)

Ações da Polícia Militar encerraram a realização de um bloco carnavalesco e de três festas irregulares “tipo paredão”, no domingo (27). Os flagrantes foram realizados na capital baiana, na Região Metropolitana de Salvador (RMS) e no interior do estado.

Em Salvador, equipes da 58ª Companhia Independente da Polícia Militar (CIPM/Cosme de Farias) foram acionadas, após denúncias de que um bloco com cerca de 40 pessoas fantasiadas, usando equipamento sonoro, estaria na rua Alberto Torres, bairro de Matatu.

Após contato com o organizador do evento, foi constatado que não havia autorização para realização da festa. De acordo com o comandante da unidade, major Sérgio Almeida, os participantes foram dispersados e a Transalvador acionada para remoção de um veículo com irregularidades, que estava no local.

Na RMS, região de Monte Gordo, policiais da 59ª CIPM prestaram apoio a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur), no encerramento da festa, com cerca de 400 pessoas. Após orientação das equipes, o evento foi encerrado.

Interior

Na cidade de Mucuri, equipes da 89ªCIPM/Mucuri e da Cipe Mata Atlântica apreenderam um som automotivo, após denúncias de perturbação do sossego.

Por fim, militares da 24ªCIPM/Jacobina realizavam a “Operação Intensificação Norte”, na Vila de Itaitu, quando apreenderam um aparelho de som veicular e uma caixa de som amplificada.

