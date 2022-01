Bloco dos Mascarados adia baile para quinta de carnaval

Olha o adiamento aí: após o aumento no número de casos e mudança no decreto estadual com as regras de flexibilização para realização de eventos presenciais, o Bloco dos Mascarados optou por adiar um pouco o baile que realizaria no dia 28 de janeiro. Agora, a data do Baile é o dia 24 de fevereiro, quinta-feira de carnaval.

O evento acontece na Pupileira, Av. Joana Angélica, a partir das 21h e terá comando da cantora Margareth Menezes. O bloco desfila na quinta carnavalesca há mais de 20 anos, com milhares de foliões fantasiados no Circuito Barra-Ondina.

Quem já adquiriu convites para o dia 28/01 poderá remarcar a data ou solicitar reembolso do valor da compra pelo site do Sympla, onde os convites também estão à venda para o dia 24/02.

No clima de Carnaval, a sugestão é para que os convidados soltem a imaginação e vistam as suas fantasias. No confortável e bonito espaço da Pupileira, o baile vai resgatar as grandes concentrações realizadas antes do bloco entrar na avenida.

O bloco se define como o mais plural e alegórico de Salvador. Anfitriã da festa, Margareth receberá convidados no palco e haverá coroação do rei e a rainha da folia 2022 em um cenário repleto de alegorias e intervenções artísticas.