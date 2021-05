Blogueiro Pretoozo é assassinado na Fazenda Grande do Retiro, em Salvador

O blogueiro baiano Pablo Luiz França, o Pretoozo, foi morto a tiros, na tarde desta quarta (5), em Salvador. O crime aconteceu na Terceira Travessa Lídio dos Santos, que fica na comunidade da Fonte do Capim, no bairro da Fazenda Grande do Retiro.

Pablo, que tem quase 60 mil seguidores, fazia postagens relacionadas a moda e dança. Ele também era trancista e irmão da também blogueira Paloma Maraíssa, a Gringa.



Pretoozo era muito popular na região da Avenida San Martin, que fica próxima da Fonte do Capim. Segundo informações apuradas pela reportagem com moradores da região, o blogueiro teria sido morto por integrantes de uma facção, que acusaram Pretoozo de repassar informações sobre a localidade para crimosos de grupos rivais.

A polícia não confirma as informações e disse, em nota, que o crime será investigado.

"De acordo com informações da 9ª CIPM, nesta quarta-feira (5), por volta das 12h50, policiais militares da unidade foram acionados pelo Cicom para atender a uma ocorrência de homicídio na Terceira Travessa Lídio dos Santos, na Fazenda Grande do Retiro. No local, a guarnição constatou o fato, havia um homem morto por disparos de arma de fogo. O local foi isolado e o Serviço de Investigação em Local de Crime (Silc) para adoção das medidas cabíveis. A Polícia Civil investigará o crime".