Bloqueio em rodovias impede transplante de coração

O coração de um doador goiano não foi enviado a um paciente de São Paulo devido aos bloqueios das rodovias, iniciado no último domingo (30) por apoiadores do atual presidente Jair Bolsonaro (PL). Os protestam antidemocráticos contestam o resultado das eleições gerais. A informação de impossibilidade do procedimento foi divulgada pela Secretaria de Saúde de São Paulo. Para que o órgão seja transplantado, ele precisa chegar em no máximo quatro horas ao receptor.



O doador tinha 21 anos e estava internado em um hospital de Goiânia. Ele não resistiu após sofrer um traumatismo crânio-encefálico.

A Secretaria de Saúde de Goiás informou que o coração seria destinado ao paciente do estado de São Paulo, mas não chegou nem a ser captado.

“Equipes técnicas responsáveis consideraram que, devido a bloqueios, não seria possível realizar a operação de forma que o órgão chegasse com segurança ao paciente”, explicou a pasta de São Paulo.

A Saúde de Goiás ainda tentou realizar uma seleção de receptor para o Distrito Federal, mas não houve paciente compatível.

A Secretaria de Saúde de Goiás explica que o coração deveria ter sido captado na terça-feira (1), dia em que o jovem teve morte encefálica. No mesmo dia, foram captados os rins e córneas deste doador, que foram destinados a pacientes de Goiás, e o fígado, que foi encaminhado ao Distrito Federal. Ao todo, cinco pessoas foram beneficiadas com as doações.