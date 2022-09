Boato de aluno que ameaçou ir armado causa pânico entre colegas do Colégio Anchieta

Logo nas primeiras horas da manhã desta segunda-feira (26), pais, alunos, professores e outros funcionários do Colégio Anchieta, que fica localizado no bairro da Pituba, em Salvador, receberam a informação de que um aluno estaria ameaçando se deslocar para a escola com uma arma. As informações circularam na noite de domingo (25).

Através de um aplicativo de mensagem, vários jovens conversaram sobre o assunto e, um dos principais boatos, é que um adolescente do terceiro ano do ensino médio estaria sofrendo bullying por parte de outro estudante porque o pai morreu recentemente.

Alguns pais e responsáveis trocaram informações e diversos alunos não foram para a aula nesta segunda (26) com medo de que algo fosse acontecer. Em nota, o Colégio Anchieta informou que não há informações verdadeiras referente ao boato.

"O Colégio Anchieta - sede Pituba, apurou os boatos que circularam entre os alunos neste final de semana e, prontamente buscou apurar os fatos. No domingo, 25 de setembro de 2022, a instituição de ensino conversou com os responsáveis dos estudantes citados e verificou que não há nenhuma ameaça ou fato que traga risco à comunidade escolar em geral. As aulas seguem normalmente e a escola tomará as medidas disciplinares necessárias"

Questionado pela reportagem se houve a solicitação da ronda escolar da Polícia Militar, o colégio informou que não passará mais detalhes do ocorrido porque o assunto será tratado internamente, já que se trata apenas de boatos.