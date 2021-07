Boca do Rio ganha campo e praça requalificados pela Prefeitura

Com a ativação da fase verde da retomada das atividades em Salvador, os moradores da Boca do Rio e adjacências já passam a aproveitar uma importante área esportiva e outra de lazer e convivência da região: a praça e o campo São Francisco de Assis, que foram requalificados pela Prefeitura. A entrega simbólica dos equipamentos foi realizada nesta quinta-feira (15), com as presenças do prefeito Bruno Reis e de gestores municipais.

“Agora que estamos liberando a retomada das atividades coletivas, estão sendo inaugurados os campos em Salvador. Aproveitamos para pedir às pessoas que utilizam esses espaços que tenham todo o cuidado que a pandemia exige e, principalmente, que ajudem a tomar conta desses campos”, declarou o prefeito.

A obra recebeu investimento total de R$ 857 mil, fruto de recursos federais e próprios do Município. Dentre as novidades no campo, a bola vai rolar em 4.180m² de grama sintética de alta durabilidade, já presente em outros cinco locais da cidade, a exemplo da Boca do Rio e Candeal.

(Foto: Betto Jr./Secom) (Foto: Betto Jr./Secom)

(Foto: Betto Jr./Secom) (Foto: Betto Jr./Secom)

“Aqui investimos recursos públicos, aplicados com todo o cuidado, e pretendemos seguir levando para outros lugares da cidade este benefício tão desejado por todos, porque o campo de grama sintética tem uma durabilidade maior na pavimentação, além de proporcionar mais conforto para quem gosta do baba em nossa cidade”, completou Bruno Reis.

Na ocasião, ele ainda assinou a ordem de serviço para a requalificação completa, incluindo instalação de grama sintética, em mais três campos, situados em Cajazeiras VIII, Castelo Branco e Águas Claras.

Um dos frequentadores da área esportiva na Boca do Rio, o vidraceiro Alberto Sena, de 40 anos, já planejava o futebol da próxima terça-feira (20). “Várias vezes já peguei baba aqui e, para o que era, está excelente, muito bom mesmo. Aqui, que costuma ter escolinhas de futebol, vai incentivar mais ainda a garotada a jogar bola”, ressaltou.

Demais melhorias

As outras melhorias envolvem a instalação de 108m de drenagem, que contribui para evitar os antigos alagamentos sofridos pelo campo. Foram recuperados, ainda, 627m² de alambrado – o antigo já estava desgastado devido à ação do tempo. A lista engloba ainda a colocação de 429m de meio-fio, novas traves e vestiário.

Com 1,1 mil m² de área, sendo 321 m² de área verde, a praça possui bancos antivandalismo, academia de ginástica e brinquedos como gangorra, escorregadores e balanço, além de pista de cooper. A região ganhou, ainda, 48 projetores com a moderna tecnologia em LED. As informações são da SecomPMS.