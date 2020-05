Boca do Rio, Plataforma e Centro recebem 107 interdições da prefeitura

A Secretaria de Desenvolvimento e Urbanismo (Sedur) realizou 606 vistorias e 107 interdições nos bairros da Boca do Rio, Plataforma e do Centro na última segunda-feira (12). Os locais receberam medidas de isolamento mais restritivas da prefeitura para conter a disseminação do novo coronavírus (Covid-19) em Salvador.

As medidas determinadas pela prefeitura envolvem restrição de atividades comerciais, inclusive do comércio informal, exceto farmácias, supermercados, bancos e lotéricas. As ações de enfrentamento ao coronavírus nestes locais terão duração de sete dias, contados a partir da segunda.

No bairro de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário, a restrição, que ocorre especificamente no Largo do Luso, teve 64 vistorias e 13 interdições. Na região do Centro da cidade, nas vias que têm como característica o comércio ativo, a Avenida Joana Angélica, a Rua Carlos Gomes e a Avenida Sete de Setembro 61 interdições foram efetuadas. Nessa região foram executadas 348 vistorias. Já na Boca do Rio, onde a restrição ocorre na Rua Hélio Machado, foram registradas 194 vistorias e 33 interdições.

Nesses locais, a Prefeitura disponibilizou alguns serviços municipais para os moradores. A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) ofertou testes rápidos para a detecção do coronavírus. Em Plataforma, foram realizados 42 testes, sendo que dez tiveram resultado positivo. Na Boca do Rio, foram realizados 81 testes e três deram positivo. Já na Avenida Joana Angélica, ocorreram 124 testes, com quatro casos confirmados.

Através da Secretaria de Promoção Social e Combate à Pobreza (Sempre) foi realizada uma ação itinerante com a prestação de serviços que normalmente são disponibilizados nas unidades dos Centros de Referência e Assistência Social em Salvador (CRAS). Na segunda (11), houve 49 atendimentos e 16 encaminhamentos na Avenida Joana Angélica, 15 atendimentos e três encaminhamentos no bairro de Plataforma e ainda 28 atendimentos e dois encaminhamentos na Boca do Rio.