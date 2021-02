Boca Rosa e Fred descobrem sexo do bebê em chá revelação no Maracanã

Bianca Andrade, a Boca Rosa, e Fred, do Desimpedidos, descupriram o sexo do primeiro filho deles em um evento no estádio do Maracanã na noite de sábado (20). A reveleção foi feita em cerimônia somente para família e amigos dos dois. O bebê é um menino e vai se chamar Cris.

O sexo do bebê foi descoberto com a revelação do nome. Eles optaram por fugir das cores tradicionais, azul e rosa, escolhendo o roxo, cor favorita de Fred e soma das cores preferidas de Bianca, justamente rosa e azul.

"Fizemos de tudo pra que esse seu momento fosse do tamanho do amor que sentimos por você, coisa mais linda e perfeita da mamãe", escreveu a ex-BBB.

A escolha do nome é homenagem ao jogador Cristiano Ronaldo, ídolo de Fred. "Nosso pequeno Cris coloriu o Maracanã de roxo pra anunciar que tá chegando no mundo fazendo história!", compartilhou ele.

A gravidez foi revelada há dois meses. Fred e Bianca começaram uma relação cheia de idas e vindas em 2017. O relacionamento foi oficializado depois que ela saiu do BBB20.