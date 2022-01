Bolão com 14 cotas feito em Campinas levou metade da Mega da Virada

Um bolão com 14 cotas feito em Campinas (SP) levou metade do prêmio da Mega-Sena da Virada, sorteada na sexta-feira (31), informou a Caixa. Os participantes dividirão R$ 189.062.363,74. O mesmo valor ficou com outra aposta vencedora, feita em Cabo Frio (RJ).

As dezenas sorteadas foram: 12-15-23-32-33-46.

Ainda não há informação sobre se a aposta foi feita de maneira on-line ou em uma lotérica. Também não há informação sobre a outra aposta vencedora.

O concurso 2440 teve premiação estimada em R$ 378 milhões. Esse é o maior valor pago na história da Mega da Virada.

Ainda segundo a Caixa, 1.712 apostas acertaram a faixa de 5 números e levarão, cada uma, R$ 50.861,33. Já na quadra, 143.494 apostadores ganharão R$ 866,88, cada um.

O sorteio aconteceu pouco depois das 20h, em São Paulo, com transmissão feita pelo canal oficial da Caixa no Youtube.

Agora, os vencedores têm até 90 dias para retirar o prêmio. Depois disso, se o dono do bilhete de sorte não aparecer, o valor é repassada para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (Fies).