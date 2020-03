Boleiros x Disney, Neymar x Marquezine: paredão de Prior e Manu vira choque entre mundos

Nos primeiros minutos do paredão definido neste domingo, começaram a viralizar diversos tweets antigos de Manu Gavassi dizendo que odiava futebol. O que parecia ser apenas um desabafo da jovem "fada sensata" ganhou ares premonitórios: são justamente os jogadores que estão liderando o front que pede a sua saída.

Com a parada das competições desportivas por conta do coronavírus, os fãs e atletas do esporte ficaram órfãos. Na falta do que fazer, eles se agarraram ao BBB20 por ser uma das poucas opções de entretenimento ainda disponíveis, fazendo com que esta edição ganhasse atmosfera de Ba-Vi.

A comunidade boleira imediatamente se enxergou em Prior e Babu, aficcionados por futebol e que, por diversas vezes, usam analogias futebolísticas para explicar o jogo. Prior virou El Mago, aquele que joga y joga, um apelido geralmente dado a jogadores de futebol. Babu virou Paizão. E os dois, juntos, formaram a dupla Pribu - mais entrosada que Romário e Bebeto.

Liderando o Pribu FC estão os atacantes Gabigol e Richarlison, sempre fazendo postagens em apoio ao Casal (BBB) 20. Neste paredão, os atletas se tornaram extremamente engajados e prometeram até sorteio de camisa caso El Mago fique y fique.

E tem uma minha também. ???? https://t.co/WoN999AC1Z — Gabriel Barbosa (@gabigol) March 30, 2020

Além disso os dois fizeram questão de mobilizar as suas torcidas e seus companheiros de time na missão. No caso de Gabigol, ele arrastou, dentre outros, Everton Ribeiro, Rafinha e até o uruguaio De Arrascaeta para o lado Pribu da Força. E, ao atrair as arquibancadas para o sofá, ficou difícil para as 'fadas' pois eles jogam no Flamengo, time de maior torcida do Brasil.

Já Richarlison levou a peleja no reality a níveis internacionais atraindo a torcida de Everton, clube que defende na Inglaterra. "Hi Everton's fans. Vote for Manu, she doesn't like football" (olá torcida do Everton. Vote na Manu, ela não gosta de futebol), conclamou ele, gastando seu inglês.

Vote for manu she doesn't like football — Richarlison Andrade (@richarlison97) March 30, 2020

Disney

Se a presença massiva dos jogadores no Big Brother Brasil é novidade, o mesmo pode se dizer Bruna Marquezine, que antes criticava o programa para se tornar uma das maiores entusiastas desta edição do reality. A razão desta mudança da água pro vinho tem nome e sobrenome: Manu Gavassi, sua amiga de longa data.

Desde os primeiros dias do programa o assunto tem dominado as suas postagens. Até quando ela estava curtindo o Carnaval de Salvador, no Expresso 2222, não tirava o olho do celular pois era uma terça-feira e dia de paredão - que acabou culminando na eliminação de Bianca 'Boca Rosa' contra, coincidentemente, Prior.

Já naquele paredão ela defendia a saída de El Mago, mas agora com a sua amiga na reta ela está usando todos os artifícios para garantir a permanência de Manu.

Mobilizando seus mais de 7,4 milhões de seguidores no Twitter, ela já fez, entre posts próprios e retweets, mais de 30 publicações pedindo a saída de Prior apenas nas primeiras horas deste paredão. No Instagram, são dezenas de postagens em seus stories atingindo os seus quase 40 milhões de seguidores na plataforma.

Liderado por Bruna, o exército em defesa de Manu e, mais importante, anti-Prior, é chamado de Disney, em referência a uma frase dita por El Mago para Manu, dizendo que a cantora parece que vive na Disneylândia, onde tudo é maravilhoso.

Até a "dona da Disney", como a própria Bruna definiu, já se juntou ao time. Larissa Manoela, conhecida por ser grande frequentadora dos parques de Orlando, já declarou apoio à fada sensata.

"Já convoquei toda Disney para Manu Gavassi permanecer no jogo. Depois bora marcar de ir pra lá, hein", intimou a atriz.

Já convoquei toda Disney pra @manugavassi permanecer no jogo... depois bora marcar de ir pra lá, hein?! #FicaManu ????????‍♀️ — LARISSA MANOELA (@larimanoela) March 30, 2020

Outras atrizes e cantoras famosas já aderiram ao "team Disney", como Iza e Marina Ruy Barbosa.

E a Mari?

Pode não parecer, mas a Mari Baianinha também está concorrendo para ver quem vai sair da casa. Acontece que neste paredão a ex-panicat está tendo o mesmo papel que teve durante todo o BBB20: de figurante.