Boletim epidemiológico segue paralisado com falha no sistema do Ministério da Saúde

Pelo quarto dia consecutivo, uma falha no sistema e-SUS e SivepGripe do Ministério da Saúde, impede a atualização do número de novos casos da Covid-19 na Bahia. O problema afeta diversos estados brasileiros e já foi reportado pelo Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass).

Segundo a Secretaria de Saúde da Bahia (Sesab), após o lançamento da nova versão do e-SUS Notifica e SivepGripe pelo Ministério da Saúde, erros e instabilidades tornaram-se recorrentes.

Assim que ocorrer o reestabelecimento da conexão com o sistema ministerial, a Sesab disponibilizará para acesso público, a base de dados completa dos casos suspeitos, descartados, confirmados e óbitos relacionados ao coronavírus (Covid-19). Ela estará disponível em bi.saude.ba.gov.br/transparencia/. A iniciativa amplia transparência e possibilita que qualquer cidadão, em qualquer lugar do mundo, possa acompanhar e analisar a evolução da pandemia na Bahia.

Vacina

Nas últimas 24 horas, foram contabilizados 4 óbitos. Até o momento temos 11.605.162 pessoas vacinadas com a primeira dose, 10.691.217 com a segunda dose ou dose única, 5.920.340 com a dose de reforço e 295.768 com o segundo reforço. Do público de 5 a 11 anos, 953.669 crianças já foram imunizadas com a primeira dose e 506.454 já tomaram também a segunda dose.