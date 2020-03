'Bolsa álcool gel': deputado propõe distribuição gratuita do produto

Com o surto do coronavírus no Brasil, que soma cerca de 500 casos confirmados e cinco mortes até a manhã desta quinta-feira (19), diversos parlamentares criaram projetos para ajudar as pessoas afetadas pela pandemia. Segundo o Metropóles, um deles chega a propor a criação de uma 'bolsa álcool gel'.

O PL em questão é nº 666/2020, de autoria do deputado Helder Salomão (PT-ES), e propõe que o poder público que conceda álcool gel gratuitamente a um grupo de pessoas que inclui os beneficiários do Bolsa Família, idosos, pessoas com doenças respiratórias crônicas, cardiopatias, doenças renais, doenças hepáticas, diabetes, doenças degenerativas do sistema nervoso ou muscular, imunodeficiência, imunossupressão e transplantados.

Salomão é autor de mais três PLs com medidas para atenuar os efeitos do coronavírus, com ideias como a isenção de impostos para micro e pequenas empresas e o congelamento da cobrança de serviços essenciais, como energia elétrica e água enquanto durar a calamidade pública.

Outros projetos sugerem a proibição do corte desses serviços para pessoas de baixa renda. Essa é uma das propostas de projeto apresentado pelo deputado Marcelo Freixo (PSol-RJ), com medidas que incluem a criação de uma renda mínima para todos os brasileiros em situação de risco social.

