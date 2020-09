Bolsa em foto de Whindersson Nunes no México intriga seguidores

Passando alguns dias de folga no México, o humorista e influenciador digital Whindersson Nunes, 25 anos, publicou uma foto no seu Instagram com um detalhe que intrigou seus seguidores. Ao fundo da selfie sem camisa em frente ao espelho, estava uma bolsa 'feminina' que os fãs do humorista não deixaram passar despercebida.

"E essa bolsa feminina ali na cama?", perguntou uma moça. "E essa bolsa?", concordou outra seguidora.

Já Whindersson brincou na legenda da sequência de fotos sobre o momento sensual diante do espelho e até citou o ator Cauã Reymond.

"Um dia eu encontrei um adolescente chorando no banco da praça, me aproximei e perguntei: - o que ouve meu estimado?

Ele então respondeu:

- Meu nobre, infelizmente não nasci com o dom da sensualidade.... ????

Eu então sempre mto solicito e eloquente dei uma palavra de apoio:

- meu pica, um fósforo que não quer é no mínimo um palito de dente, tudo tem jeito!

Após essa imersão coach o menino se levantou, enxugou as lágrimas, encheu o disse obrigado e que eu teria orgulho dele!

O menino era ninguém menos q @cauareymond ????????", brincou.

O humorista está solteiro desde o término do seu casamento com Luísa Sonza, em abril deste ano.