Bolsas de doutorado nos EUA; inscrições seguem até 31 de março

Uma chance para quem quer ingressar em uma universidade fora do país é o Programa de Doutorado Pleno nos Estados Unidos (EUA), que teve prazo prorrogado até 31 de março. Com duração de até seis anos, serão oferecidas até 20 bolsas, a partir de agosto de 2020.





As áreas com oportunidades são Ciências Exatas e da Terra, Biológicas, da Saúde, Agrárias, Sociais Aplicadas, Humanas; Engenharias; Letras e Artes. O apoio anual da Capes será de até US$ 55 mil para cada bolsista.

A análise das candidaturas vai até 1º de junho, enquanto que a divulgação do resultado preliminar sairá até 22 de junho. A entrevista será realizada entre 6 e 10 de julho. As inscrições são gratuitas e devem ser feitas exclusivamente pela internet no endereço https://inscricao.capes.gov.br.

O edital está disponível no site da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).

O Programa de Doutorado Pleno nos Estados Unidos é oferecido pelo Ministério da Educação (MEC), responsável pela iniciativa, em parceria com a Fulbright, rede de ensino superior e de pesquisa dos EUA.

