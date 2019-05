Bolsas de estudo: governo japonês oferta vagas para brasileiros

Uma oportunidade fora do Brasil. Os estudantes interessados em ter uma experiência acadêmica e cultural no exterior podem se inscrever nas bolsas de estudo do Japão. Moradores do Distrito Federal, Goiás e Tocantins podem se inscrever na Embaixada do Japão. Candidatos de outros estados devem entrar em contato com o consulado japonês da sua região.

A oportunidade é oferecida pelo governo japonês por meio do Ministério da Educação, Cultura, Esporte, Ciência e Tecnologia (MEXT). Os estudantes selecionados vão receber auxílio financeiro para pagamento de passagem aérea, isenção de taxas escolares e ajuda de custo mensal.

Vale lembrar que as bolsas de estudo contemplam os cursos de graduação, profissionalizantes, técnicos e pós-graduação. Além disso, há bolsas de Treinamento de Professores e Cultura e Língua Japonesa. Para conquistar o benefício, é necessário saber o que fazer para conseguir bolsa de estudo no exterior.

As inscrições estarão abertas do dia 2 a 29 de maio. Para essa modalidade é exigido o ensino superior completo e idade máxima de 34 anos em abril de 2020. Podem concorrer às bolsas de graduação do Japão candidatos com ensino médio completo e com até 24 anos de idade em abril de 2020. As inscrições acontecerão de 3 a 28 de junho. Os candidatos terão os conhecimentos de língua japonesa avaliados, além de passarem por uma entrevista.





