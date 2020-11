Bolsas feitas à mão da bii zii custam de R$ 100 a R$ 110

Primeira obra

Tudo começou com um desejo: criar uma bolsa à mão, um tanto diferente e eletrizante. Assim nasceu a bii zii, marca idealizada pela fashionista Bia Carvalho, que viu na internet a via perfeita para divulgar seu novo negócio. “Enquanto fazia minha primeira bolsa, postei algumas partes do processo no Instagram e comecei a receber um fluxo de mensagens encorajadoras dos amigos”, conta. A primeira coleção batizada de Baralho, nasce inspirada nas cores clássicas das cartas e revela o talento dessa jovem criadora que aproveitou a pandemia para expor suas tantas ideias. Em tempo: você pode personalizar a cor, o formato e o tamanho da sua bolsa e fazer do seu jeitinho. Onde achar? Todas as peças são feitas sob encomenda através do insta(@ bii.zii), e o preço oscila entre R$ 100,00 e R$ 110,00.

80’s

A muscle tee tem feito sucesso entre as fashionistas de plantão. A peça é uma mistura perfeita da regata com a camiseta oversized e se diferencia pelas ombreiras, na melhor vibe oitentinha. Apesar de básica, ela é uma ótima opção para deixar qualquer look moderninho sem grandes produções. O vixe amou o modelito na Zara ( zara.com/br) que custa R$ 119.

O eleito

Se tem uma peça que a moda abraçou é o tênis. O calçado é sinônimo de conforto e praticidade, tudo que não abrimos mão nos dias de hoje. Para injetar mais elegância a escolha, boa dica é eleger um modelo com salto plataforma, como essa aposta da Zattini (zattini.com.br) que ainda é amiga do bolso. Sai por R$ 69,99.

Beeem doce

Curte a paleta candy colors? Estou falando daqueles tons mais adocicados que lembram balas e sorvetes? Imagina só, eles aplicados em uma bolsa tiracolo bem trendy. Se rolou sentimento, se prepara para amar a mini bag da Youcom (youcom.com.br). preço: R$ 99,9.

Lacrativo

Um brincão lacrativo para você chamar de seu e levantar o visu mais básico sem nenhum trabalho. A ideia te agrada? Então dá só uma espiadinha nessa aposta da Forever 21 (forever21.com.br)capaz de roubar qualquer cena. Custa R$ 54,99.

Decor criativo

A turma que se apaixonou por cultivar plantas na quarentena e anda em busca de cachepôs criativos e amigos do bolso, vale conferir os modelos á venda no e-commerce Enfim Casa (enfimcasa.com.br). Esse batizado de menina Lila dá aquela bossa a qualquer cantinho, injetando criatividade e ludicidade. Preço: R$ 29,99.

Nota 10

Um rapaz foi passear com o filho na Praça Ana Lúcia Magalhães e o pequeno brincava o tempo todo, usando a máscara da maneira correta

Nota 0

Um casal estava almoçando em um restaurante badalado da cidade e não acreditou quando viu uma mulher entrar sem máscara no mesmo estabelecimento, quebrando totalmente o protocolo.