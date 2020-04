Bolsões de estacionamento na orla são fechados por tempo indeterminado

Nada de ir passear e estacionar o carro na Orla. A partir desta terça-feira (21), a Superintendência de Trânsito de Salvador (Transalvador) começou a fechar bolsões de estacionamentos Zona Azul localizados na orla da capital. No inicio da tarde desta terça, o CORREIO já encontrou o acesso fechado ao bolsão que fica em Ondina.

A medida foi tomada para coibir aglomerações e também devido à interdição das praias e suspensão das atividades de bares e restaurantes neste período de quarentena. Ela fica em vigor por tempo indeterminado, até que o acesso às praias seja liberado.

Os condutores não poderão estacionar em oito localidades. São eles: em Ondina, próximo ao Speed Lanche e em frente ao Instituto Bahiano de Reabilitação (IBR); no Jardim dos Namorados; nos dois bolsões do Jardim de Alah; na Boca do Rio, próximo à Praça Osório Villas Boas (antigo clube do Bahia) e próximo às quadras; em Patamares, próximo ao Circo Picolino; e em Piatã, próximo ao antigo Casquinha de Siri.

“Nos próximos dias, intensificaremos a fiscalização na orla da capital para coibir os estacionamentos nesses e em outros locais da região. Queremos, com isso, desestimular a ida à orla, onde estavam sendo registrados pontos de aglomeração de pessoas indo praticar exercícios físicos. Este é um momento que a população tem de colaborar para que possamos frear a propagação do vírus”, explica o superintendente da Transalvador, Fabrizzio Müller.

Suspensão da cobrança

Desde o dia 24 de março, a cobrança de estacionamento nas mais de 13 mil vagas de Zona Azul na cidade está suspensa. Essa determinação também estará vigente por tempo indeterminado, até que a situação seja considerada segura na cidade pela Prefeitura, após avaliação de autoridades técnicas e científicas.