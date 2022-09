Bolsonarista nega entregar marmita a eleitora de Lula: 'A última'

As declarações de um empresário do agronegócio que nega uma marmita a uma mulher por ela ser eleitora de Lula foram condenadas por políticos e personalidades. No vídeo publicado pelo empresário Cassio Joel Cenali, ele diz que seria a última vez que ela receberia a comida depois de ouvir a mulher falar que votaria em Lula. O vídeo gerou uma corrente de solidariedade de usuários nas redes sociais para ajudar a mulher que aparece nas imagens.

O vídeo mostra Cenali perguntar à mulher se ela é "Bolsonaro ou Lula". Após ela dizer que 'é Lula', ele responde:

Bolsonarista humilha mulher que necessita de ajuda para ter o que comer, só porque ela diz votar em Lula. O vídeo circula em grupos de whatsapp, e ainda não conseguimos informações sobre quem seria o "cidadão de bem". pic.twitter.com/XcMHz7kkG7 — Jornalistas Livres (@J_LIVRES) September 10, 2022

'Lula? Então tá bom, ela é Lula. A partir de hoje não tem mais marmita. Essa é a última marmita que vem aqui. A senhora peça para o Lula agora, beleza? Tá bom? É a última marmita'. Ela pergunta se é verdade, e ele diz que sim.

Criticado, Cenali apagou as mensagens antigas e disse que gravou o vídeo para um "grupo privado", e que foi vazado 'por um petista'. Ele defendeu Bolsonaro e disse que a maior vitória do presidente foi "tirar o PT do poder".

Lula prestou solidariedade à mulher e disse que "Negar ajuda para alguém que passa dificuldades por divergência política é falta de humanidade".

Candidato ao governo do Rio, Marcelo Freixo (PSB) também repudiou o episódio: "A fome não deveria ser motivo de deboche, mas de compaixão e amor ao próximo. Essa crueldade é resultado do mau exemplo de governantes que tripudiam do sofrimento de quem mais precisa de cuidado".

O apresentador Luciano Huck disse que 'fome não tem ideologia'. "Precisamos fortalecer o que nos une e não o que nos separa. Esta atitude ridícula é lementável e desumana.. Me ajudem a chegar nessa senhora, por favor? Quero ajudá-la. Vamos fazer uma corrente do bem pra ela?", escreveu.