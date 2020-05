Bolsonarista posta selfie sem máscara ao lado de mãe em hospital

Um jovem apoiador do presidente Jair Bolsonaro postou em suas redes sociais uma selfie na qual aparece sem máscara ao lado da mãe, que está internada em um hospital de Jundiaí, no interior de São Paulo. Jorge de Moraes aproveitou a publicação para ofender o atual governador paulista, João Dória e xingar a Organização Mundial de Saúde (OMS).

Na sua apresentação na rede social, Jorge afirma que é “católico, patriota, conservador e aluno do professor Olavo de Carvalho”.

"No hospital, sem máscara, ao lado da minha mãe. Eu não me curvo ao globalismo. OMS vai se fud..”, escreveu o rapaz junto com a hashtag #DoriaBosta.

Após repercussão, o apoiador do presidente se desculpou no Twitter e afirmou que apagou o tuíte anterior, publicado no último fim de semana. No dia seguinte, na segunda-feira, dia 18, ele fez uma nova selfife, desta vez com uma máscara improvisada onde se lê a frase "100% Bolsonaro". Segundo uma resposta a um internauta, ele explicou que sua mãe está com problemas na urina, mas não cita que ela tenha suspeita de coronavírus.

"Apaguei os tweets acerca das máscaras. Reconheço que agi de maneira imprópria. Me desculpem os que se sentiram agredidos com isso. Temos que tomar os cuidados necessários. Mas sem exageros. Me expressei mal. Me desculpem, mais uma vez", disse no domingo, um dia antes de postar uma foto com máscara:

“Acabo de preparar minha máscara. Ela protege contra o coronavírus e contra o comunavírus. Dupla proteção”, afirmou o jovem na segunda-feira.

Acabo de preparar minha máscara. Ela protege contra o coronavirus e contra o comunavírus. Dupla proteção. pic.twitter.com/UzVeAQtIDE — Jorge de Moraes - 15/03 EU FUI (@jorgersm) May 18, 2020

Na manhã desta terça-feira (18), o rapaz fez uma nova publicação citando que foi desrespeitado e atacado nas redes sociais por causa de suas postagens.

"Esquerdistas militantes não tem pudor. Vale tudo para defender as suas ideologias loucas. Desrespeitam pessoas, desprezam as suas dores e atacam quem os questiona. A esquerda estragou toda uma geração. Vai demorar para corrigir isso. Mas vai mudar. Deus é conosco", disse nas redes sociais.