Bolsonarista que participou de ato durante pandemia morre com suspeita de covid-19

Um professor da Universidade Federal de Alagoas morreu no último sábado (16) com suspeita de coronavírus. Segundo a revista Época, no mês passado, Ângelo Martins participou de uma manifestação a favor de uma intervenção militar e contra o isolamento social durante a pandemia.

Angelo Martins era professor da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade.

A morte foi comunicada pela associação de docentes da universidade, que afirmou que o sepultamento foi realizado neste domingo, de "forma bastante reservada, devido à suspeita de contágio da Covid-19".

Em 19 de abril, Angelo participou de um ato em Maceió para celebrar o Dia do Exército. Na ocasião os manifestantes pediram a volta do AI-5, criticaram o isolamento social e manifestaram apoio a Jair Bolsonaro.