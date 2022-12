Bolsonaristas casam em frente a quartel durante ato antidemocrático

Um casal de bolsonarista decidiu oficializar o matrimônio em frente a um quartel do Exército em Ponta Grossa, no Paraná, na última quarta-feira (7). O local abriga um acampamento onde são realizados atos antidemocráticos que contestam o resultado das eleições no Brasil. Imagens que circulam nas redes sociais mostram os noivos em trajes tradicionais e até a presença de daminha e pajem. Uma bandeira do Brasil foi exibida no local.

A cerimônia acontece sob um pergolado, decorado com tecidos brancos. O público, alguns vestidos de verde e amarelo, assistem à cerimônia em cadeiras de plástico ou até mesmo de pé. Há também convidados com roupas sociais, vestidos e ternos.

Uma página que registra as manifestações em Ponta Grossa também divulgou fotos e um relato sobre a troca de alianças: "A mais de 37 dias fora de casa, dormindo em Barraca, servindo o povo na cozinha improvisada e buscando forças para continuar firmes, esse casal abdicou de sua vida particular para lutar por essa nação. Tinham casamento marcado para essa data, mas não abandonaram o compromisso de lutar pelo país, e decidiram fazer a cerimônia na praça." (sic)