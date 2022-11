Bolsonaristas fazem saudação nazista ao cantar o Hino Nacional

Manifestantes bolsonaristas que fecham a rodovia 163, em São Miguel do Oeste, Santa Catarina reproduziram o gestão utilizado como saudade pelo nazismo, “sieg heil”. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra o momento em que, com as mãos estendidas, os apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (PL), derrotado nas eleições gerais de 2022, o grupo canta o Hino Nacional brasileiro.

O gesto traduzido como “viva a vitória” era usado nas manifestações nazistas na década de 1930 como uma espécie de reverência. No Brasil, a atitude é considerada crime de apologia ao nazismo, previsto no Art 20 da Lei do Racismo. O texto prevê que praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito de raça, cor, etnia, religião ou procedência nacional é passível de reclusão de um a três anos e multa.

O Ministério Público de Santa Catarina anunciou que irá investigar a atitude. De acordo com o MP, o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas (Gaeco) do Estado já está trabalhando para identificar as pessoas filmadas fazendo a saudação nazista “durante as mobilizações que deveriam ser democráticas e pacíficas”.

Manifestantes bolsonaristas realizam atos antidemocráticos desde o domingo (30). Eles não aceitam a derrota do atual presidente e pedem ilegalmente por intervenção militar.