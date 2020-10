Bolsonaro: 'Acabei com a Lava Jato porque não tem mais corrupção no governo'

O governo federal lançou nesta quarta-feira (7) o programa Voo Simples, que desburocratiza e reduz os custos no setor aéreo. Em seu discurso, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) elogiou o próprio governo.

"Tenho orgulho e satisfação em dizer à imprensa que eu não quero acabar com a Lava Jato, eu acabei com a Lava Jato, porque não tem mais corrupção no governo”, afirmou.

Bolsonaro diz que “acabou com a Lava-Jato” porque não existe mais corrupção no governo pic.twitter.com/smoKDxn1aK — Samuel Pancher (@SamPancher) October 7, 2020

O programa Voo Simples irá beneficiar as empresas aéreas, que estão entre as mais afetadas pela crise econômica que veio no rastro da pandemia de coronavírus.

“Não podemos inibir quem quer investir”, disse Bolsonaro no discurso, no qual defendeu medidas para incentivar o turismo na Amazônia “e mostrar para o gringo que aquele trem não pega fogo”.

Mudanças

Os pilotos são beneficiados pelas novas regras com medidas como o fim da validade da carteira de habilitação e a ampliação de um para dois anos na validade de treinamentos em simulador que são obrigatórios.

Já empresas poderão, por exemplo, operar voos à partir de aeroportos particulares não administrados pela Infraero ou concessionárias autorizadas pelo governo. Isso deve ajudar a baixar custos operacionais.

Além das grandes empresas, as menores, como as de táxi-aéreo, poderão se beneficiar da desburocratização.