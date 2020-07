Bolsonaro afirma que está 'muito bem' e fará novo exame para covid-19

O presidente Jair Bolsonaro afirmou que "está muito bem" de saúde, apesar da febre de 38º C na última segunda-feira (6). Entre os sintomas, o presidente, que foi diagnosticado com covid-19 na semana passada, afirmou sentir "um pouco de mal-estar, cansaço e um pouco de dor no fundo dos olhos". Bolsonaro descartou a perda de paladar e disse não sentir falta de ar. Segundo Bolsonaro, desde a última semana, sua temperatura corporal está "sempre abaixo de 37º C".



Em entrevista à rede CNN Brasil, Bolsonaro disse também que enquanto não estiver livre do vírus, continuará isolado em um quarto no Palácio da Alvorada. De acordo com o presidente, está prevista para esta Terça-feira (14) a realização de um novo exame PCR para avaliação da carga viral. "A resposta deve sair em poucas horas. Aguardo com bastante ansiedade porque eu não aguento essa rotina de ficar dentro de casa, que é horrível", afirmou o mandatário.