Bolsonaro alimenta emas do Alvorada e é bicado novamente; veja

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) fez uma transmissão ao vivo pelas redes sociais, na tarde deste sábado (18), nos jardins do Palácio da Alvorada, enquanto alimentava, com bananas, as emas que vivem no terreno da residência oficial. Mais uma vez, o presidente foi bicado por um deles, como ocorreu na semana passada. O momento foi registrado pela live.

Assista vídeo divulgado pelo portal Metrópoles:

Na live, após alimentar as emas, Bolsonaro fez um pequeno discurso no qual ressaltou seus posicionamentos pró-armamento, contra a lei das fake news que está sendo discutida no Congresso e pela reabertura do comércio, apesar da pandemia do novo coronavírus.

“Pandemia mata muita gente sim, mas, por outro lado, desemprego e queda da economia também leva à morte”, disse.

O presidente prometeu acompanhar, de longe, já que está com coronavírus, a cerimônia de recolhimento da bandeira nacional do Palácio da Alvorada no fim desta tarde.