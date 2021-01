Bolsonaro almoça em churrascaria de Brasília com cantores sertanejos

O presidente Jair Bolsonaro almoçou nesta quarta-feira (27) com o presidente da Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), Paulo Solmucci, e cantores sertanejos como Sorocaba, Naiara Azevedo e Amado Batista.

Segundo o Correio Braziliense, o local escolhido foi a churrascaria Nativas Grill, em Brasília, e o presidente optou pelo rodízio.

Mais cedo, o presidente fez um café da manhã com 30 deputados do PSL no Palácio do Planalto e participou de uma live com a deputada federal Carla Zembelli. A negociação por apoio ao candidato do governo à presidência da Câmara, Arthur Lira, foi o tema do encontro. Bolsonaro disse que vai "se Deus quiser, participar e influir na presidência da Câmara".

A votação pela escolha dos presidentes da Câmara e do Senado está marcada para o dia 1º de fevereiro. Enquanto os aliados do deputado Arthur Lira (PP-AL) estão otimistas com a vitória no primeiro turno, o grupo de Baleia Rossi (MDB-SP) acredita na vitória no segundo turno.