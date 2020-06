Bolsonaro anuncia recriação do Ministério das Comunicações

O presidente Jair Bolsonaro (sem partido) anunciou nesta quarta-feira (10) em uma rede social a recriação do Ministério das Comunicações. O ministro, conforme o presidente, será o deputado Fábio Faria (PSD-RN). Fábio é marido de Patrícia Abravanel, filha do apresentador Silvio Santos.

Setembro de 2019: dono da SBT, Silvio Santos, foi recebido pelo presidente Jair Bolsonaro e pela primeira-dama Michelle Bolsonaro. Silvio estava com a esposa, Iris Abravanel, a filha Patrícia Abravanel e o genro, o deputado federal Fábio Faria (Reprodução)

Segundo Bolsonaro, a pasta da CIência, Tecnologia, Inovações e Comunicações será desmembrada em duas. O ministro da Ciência e Tecnologia é Marcos Pontes.

"Nesta data, via MP, fica recriado o Ministério das Comunicações a partir do desmembramento do Ministério de Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações. Para a pasta foi nomeado como titular o Deputado Fabio Faria/RN", publicou Bolsonaro na internet.

Na campanha eleitoral de 2018, Bolsonaro disse que, se eleito, o governo teria "no máximo" 15 ministérios. Quando tomou posse, em 1º de janeiro de 2019, o presidente deu posse a 22 ministros. Com a recriação da pasta das Comunicações, serão 23 ministérios.

Fábio Faria está no quarto mandato de deputado federal é filiado ao PSD, partido que integra o Centrão. A escolha de Bolsonaro pelo deputado ocorre em meio à aproximação do presidente com o grupo em troca de apoio político.