Bolsonaro aproveita folga em Salvador para pescar; veja vídeo

O presidente Jair Bolsonaro está aproveitando os dias de folga na praia de Inema, no Subúrbio de Salvador. Além de ir à praia, ele aproveitou para pescar, uma atividade que já revelou que gosta.

(Foto: Divulgação)

Com uma isca, ele pescou um peixe com cerca de 15kg, na tarde deste sábado (28). Ele conta com a ajuda de funcionários para conseguir tirar o animal da água.

Bolsonaro passará o réveillon na base naval, que fica cerca de 40 quilômetros de Salvador - ele embarcou na sexta-feira (27) e a expectativa é que só retorne a Brasília no dia 5 de janeiro.

Ele também aproveitou o dia com a filha Laura. O dia nublado atraiu poucos banhistas à praia, que fica numa área fechada da Marinha, e o presidente pôde aproveitar a tranquilidade do lugar sob dois toldos montados no fim da praia, onde costumam ficar os presidentes que visitam Inema.