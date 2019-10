Bolsonaro assina 13º salário para beneficiários do Bolsa Família

O presidente Jair Bolsonaro (PSL) assinou nesta terça-feira (15) a Medida Provisória que prevê pagamento de 13º salário para beneficiários do Bolsa Família. O pagamento será do mesmo valor do benefício e acontece no calendário regular do programa.

O Bolsa Família é voltado para famílias que têm renda per capita de até R$ 179 mensais. Em setembro deste ano, foram atendidas 13,5 milhões de famílias e o custo total foi de R$ 2,5 bilhões.

O texto já tem força de lei, por ser Medida Provisória, mas precisa ser aprovado pelo Congresso Nacional no prazo de até 120 dias, ou perde a validade.

O ministro da Cidadania, Osmar Terra, afirmou que o benefício começa a ser pago em 60 dias. O 13º no programa foi prometido por Bolsonaro durante a campanha eleitoral. Em abril desse ano, em live no Facebook, ele voltou a confirmar que iria liberar o 13º salário para os beneficiários.