Bolsonaro autoriza envio de Forças Armadas ao Ceará

O presidente Eduardo Bolsonaro assinou decreto nesta quinta-feira (20) que autoriza o envio de tropas das Forças Armadas ao Ceará para reforçar a segurança no estado. Os militares vão permanecer na região até o dia 28 de fevereiro.

O decreto, também assinado pelos ministros Fernando Azevedo e Silva (Defesa) e Augusto Heleno (Gabinete de Segurança Institucional), foi publicado em edição extra do 'Diário Oficial da União'.

Em entrevista no Palácio da Alvorada, Bolsonaro chegou a dizer que a missão dos militares no Ceará se aproxima de uma guerra.

"Acabei de assinar GLO para Fortaleza, certo? O governador preencheu os requisitos. Agora, deixo bem clara uma coisa: a gente precisa do parlamento para que seja aprovado o excludente de ilicitude. A minha consciência fica pesada neste momento porque tem muitos jovens de 20 anos de idade, de 21, que vão estar na missão. Estão cumprindo uma missão que se aproxima de uma de guerra e depois, caso tenham problema, vão ser julgados por lei de paz", declarou.

Desde a noite dessa terça-feira (18), parte da Polícia Militar do Ceará tem organizado manifestações e ações de greve em protesto contra impasse no reajuste das categorias com o governo do Estado.

Na quarta-feira (19), o senador licenciado Cid Gomes (PDT-CE) foi baleado em Sobral, na Região Norte do Ceará, após avançar com uma retroescavadeira contra policias militares em greve.

Após ser atingido por um disparo, o senador foi encaminhado para um hospital.

No mesmo dia, o governador Camilo Santana (PT) requisitou suporte do governo federal para lidar com paralisações promovidas pelos militares de todo o Estado.