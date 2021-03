Bolsonaro cancela pronunciamento em rádio e TV após emissoras serem avisadas

Minutos depois de emissoras de rádio e televisão serem avisadas de um pronunciamento de Jair Bolsonaro, que ocorreria às 20h30 desta terça-feira (2), o discurso em cadeia nacional foi cancelado pelo próprio presidente.

Segundo o jornal Correio Braziliense, fontes do governo informaram que o chefe do Executivo, em meio à pressão de caminhoneiros e parte da população, ressaltaria o decreto que zera os impostos federais do diesel por dois meses e do gás de cozinha (GLP) de forma permanente. A publicação apurou que o presidente estava preparado para gravar, quando desistiu.

Com a agenda oficial livre pela manhã, Bolsonaro se reuniu com a equipe do governo para elaborar o texto. A assessoria do Planalto não soube informar o motivo do cancelamento. Há a possibilidade de que o manifesto seja levado ao ar ao longo da semana, mas o presidente sequer chegou a gravar o vídeo antes da suspensão.