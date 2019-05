Bolsonaro cancela viagem para evento em Nova York

A viagem do presidente Jair Bolsonaro a Nova York, onde seria homenageado como "Pessoa do Ano" em evento da Câmara de Comércio Brasil-EUA, foi cancelada.

O evento, marcado para o dia 14, estava envolvido em uma série de polêmicas. O Museu de História Natural de Nova York, que iria inicialmente sediar a cerimônia de premiação, em abril informou que não iria mais receber o evento, após uma campanha. A assessoria da instituição disse na época que o evento não refletia "de nenhuma maneira" as posições do museu em relação à proteção da Amazônia.

O prefeito de Nova York, Bill de Blasio, já tinha pedido que o museu não aceitasse receber o evento. Ele criticou Bolsonaro, afirmando que o presidente brasileiro tem posições homofóbicas e racistas.

Depois disso, o hotel New York Marriott Marquis aceitou receber o jantar. Mas na quarta, três empresas desistiram de patrocinar o evento por conta das repercussões: o jornal Financial Times, a companhia Delta Air Lines e a consultoria Bain & Company. Nos EUA, ativistas LGBT e ligados ao meio ambiente fizeram pressão para que as marcas não apoiassem o evento. A Bain & Company divulgou nota afirmando que "encorajar e celebrar a diversidade" faz parte dos seus princípios.

A Câmara de Comércio Brasil-Estados Unidos escolhe duas personalidades, uma brasileira e uma americana, para uma homenagem anual. O evento recebe cerca de mil convidados, com preço individual de entrada de US$ 30 mil. Além de Bolsonaro, seria homenageado nesse ano o Secretário de Estado dos EUA, Mike Pompeo.

Leia na íntegra a nota do porta-voz:

"O Presidente da República agradece a homenagem proposta pela Câmara de Comércio Brasil-EUA, ao escolhê-lo 'Personalidade do Ano de 2019'.



Entretanto, em face da resistência e dos ataques deliberados do Prefeito de Nova York e da pressão de grupos de interesses sobre as instituições que organizam, patrocinam e acolhem em suas instalações o evento anualmente, ficou caracterizada a ideologização da atividade.



Em função disso, e consultados vários setores do governo, o Presidente Bolsonaro decidiu pelo cancelamento da ida a essa cerimônia e da agenda prevista para Miami.



Otávio Santana do Rêgo Barros



Porta Voz da Presidência da República"