Bolsonaro come cachorro-quente em Brasília sob gritos de 'assassino'

Uma dia depois da divulgação do vídeo da reunião ministerial de 22 de abril, o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) saiu do Palácio da Alvorada para um encontro com o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Secretaria de Governo, em Brasília, neste sábado (23). Depois, eles foram juntos até uma barraca de cachorro-quente antes de seguir para o apartamento de Ramos.

A presença de Bolsonaro na região acabou provocando uma aglomeração enquanto ele comia o lanche, mas o presidente não demorou. Moradores da região o receberam com panelaço e gritos de "assassino" e "lixo". Uma das imagens capta uma mulher gritando "vai trabalhar, vag...". Alguns se aproximam para tirar foto e elogiar o "mito".

O ministro contou ao Uol que foi uma visita de cortesia "de um velho amigo". "Foi de surpresa, mas deu tudo certo. Minha mulher correu atrás de fazer café", contou. Ele postou uma foto do encontro em sua casa no Twitter. "Sua simplicidade e franqueza norteou nossa conversa de velhos amigos", escreveu.