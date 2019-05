Bolsonaro confirma que indicará Moro ao STF

Em entrevista à Rádio Bandeirantes neste domingo (12), o presidente Jair Bolsonaro confirmou que o ministro Sérgio Moro (Justiça e Segurança Pública) será indicado para a próxima vaga do STF, que será aberta em novembro do ano que vem com a aposentadoria do decano Celso de Mello.

O presidente reforçou o compromisso que havia realizado quando convidou Moro para ser ministro.

"Tenho um compromisso com ele (Moro). A primeira vaga (do STF) que vier é dele. Vou honrar o compromisso com ele, caso ele queira", disse o presidente.

Para ser nomeado ministro, Moro precisou abandonar a magistratura. Ele era juiz federal em Curitiba e se destacou na Operação Lava Jato, na qual condenou o ex-presidente Lula à prisão.

Em entrevista publicada no mês passado, no jornal português Expresso, Moro comparou uma indicação ao STF a ganhar na loteria: "Seria [ir para o STF] como ganhar na loteria. Não é simples. O meu objetivo é apenas fazer o meu trabalho", disse, ao ser questionado sobre essa possibilidade.