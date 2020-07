Bolsonaro convida pastor para ser novo ministro da Educação

O presidente Jair Bolsonaro convidou e, logo depois, nomeou o pastor Milton Ribeiro para comandar o Ministério da Educação. A divulgação ocorreu no final da tarde desta sexta-feira (10). Ele será o quarto a comandar o MEC nesta gestão. A data da posse no cargo ainda não foi divulgada.

Pastor na Igreja Presbiteriana e, segundo seu currículo na plataforma Lattes, graduado em Teologia e Direito com mestrado em Direito e doutorado em Educação, o reverendo Milton Ribeiro é também membro do Conselho Deliberativo do Instituto Presbiteriano Mackenzie, mantenedora da Universidade Presbiteriana Mackenzie, da qual foi vice-reitor.

Em maio de 2019 ele foi nomeado por Bolsonaro para a Comissão de Ética Pública da Presidência da República (CEP). O órgão tem como função investigar ministros e servidores do governo, caso cometam alguma irregularidade. O mandato de Ribeiro está previsto para terminar em 2022, mas, aceitando o posto de ministro do governo, terá de abrir mão do cargo na CEP.

Desde a saída de Abraham Weintraub, que foi indicado para um cargo no Banco Mundial, nos Estados Unidos, Bolsonaro tentou nomear dois ministros, mas ambos não resistiram à pressão e acabaram não assumindo o MEC.

O primeiro foi Carlos Alberto Decotelli, nome que surpreendeu por estar fora do radar dos cotados, mas acabou deixando o cargo menos de uma semana após ser anunciado por inconsistências no currículo. O outro, Renato Feder, secretário de Educação do Paraná, chegou a encabeçar a lista de favoritos logo que o cargo de ministro ficou vago, mas por pressão da ala ideológica, também acabou descartado.