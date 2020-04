Bolsonaro crê que economia 'já foi para o beleléu', diz aliado

O último domingo (5) foi o dia convocado pelo presidente Jair Bolsonaro e líderes evangélicos para a realização de um jejum para frear, através da fé, o avanço do novo coronavírus. Na ocasião, Bolsonaro ficou no Palácio da Alvorada, em Brasília, onde recebeu aliados e conversou sobre a situação do país.

Segundo a Folha de S. Paulo, alguns deles foram o ministro da Secretaria de Governo, general Luiz Eduardo Ramos, e o ex-deputado Alberto Fraga (DEM-DF), amigo de longa data.

Fraga disse à Folha que Bolsonaro estava de jejum desde a 0h de domingo e havia tomado apenas uma xícara de café. "Só o cafezinho. Não vi ele comer nada", disse.

Segundo Fraga, que já foi cotado algumas vezes nos últimos meses para se tornar ministro, o presidente relatou sua preocupação com a situação econômica do país. "Claro que ele está preocupado demais com a situação do país, dizendo que a economia já foi para o beleléu", disse.

"O caos social que vai vir vai matar muito mais que o corona. Por enquanto só se fala na morte do corona, mas vai ser muito problemático", afirmou.

Apesar disso, o ex-deputado disse que Bolsonaro não vai editar decreto para reabrir o comércio, como chegou a anunciar que cogitava. "Não vai fazer decreto. Ele tem consciência de que se fizer um decreto, o Congresso derruba", avaliou Fraga.