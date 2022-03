Bolsonaro dá entrada no Hospital das Forças Armadas após sentir desconforto

O presidente Jair Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas (HFA), em Brasília, na noite desta segunda-feira (28), após sentir indisposto.

A informação foi confirmada pelo R7 junto ao Gabinete de Segurança Institucional (GSI), e pelo presidente do Republicanos, Marcos Pereira, durante evento de filiação dos ministros Tarcísio de Freitas e Damares Alves ao Partido Liberal.

De acordo com as informações, Bolsonaro já foi atendido e passa por exames. Por conta da sua saúde, ele se ausentou da cerimônia de filiação no PL.